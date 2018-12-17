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Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что для защиты от России Украине необходимо создать флот из малых кораблей.

В интервью Голосу Америки он сказал, что для укрепления обороноспособности на море необходимо как можно быстрее построить «москитный компонент» - корабельный состав, который мог бы «быстро реагировать на все эти события и должен иметь достаточный боевой потенциал», сообщает «Новое Время».

По его словам, корабли большего класса, в частности, корветы и фрегаты строятся не один год.

Воронченко также рассказал, что во время визита в США он обсуждал наполнение «матрицы» необходимого Военно-морским силам, помощь персоналу и накопление материально-технических средств для отражения агрессии.
ForUm

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