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Европейский Союз предоставляет второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку работы Фонда энергоэффективности. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

По его словам, эти средства добавляются первому траншу в 50 млн евро, которые в июне Украина уже получила от ЕС на работу Фонда. «Это свидетельство высокого доверия наших европейских партнеров и прогресса реформы энергоэффективности, которую мы внедряем три года, выполняя европейские директивы по энергоэффективности. Это первый масштабный проект сотрудничества с ЕС в регионе», – отметил Зубко.

Соглашение о финансировании мероприятия «Программа поддержки энергоэффективности в Украине (EE4U-II) подписали в рамках 5-го заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

Средства будут направлены в мультидонорский фонд, управление которым осуществляется Международной финансовой корпорацией (IFC).
ForUm

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