Президент Петр Порошенко обратился к главе Службы безопасности Украины относительно проверки сведений госслужащих, в том числе из правоохранительных и следственных органов, имеющих родственников в оккупированном Крыму.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве 16 декабря, сообщает «Украинская правда».

«У нас есть большое количество госслужащих, в том числе и в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. ... Я обратился к председателю СБУ Василию Грицаку, чтобы контрразведка проверила сведения госслужащих, которые имеют родственников в Крыму, с приоритетом на правоохранительные и следственные органы», - заявил Президент.

«Как только проверка будет завершена ... если у меня будут основания, е если это будет от меня зависеть - а если не от меня, то обратиться к кому-либо о привлечении к ответственности или увольнении - за мной не заржавеет», - заявил Порошенко.

Он добавил, что не указывает правоохранительным органам, кто должен сидеть, а кто должен быть освобожден, поскольку это не является функцией президента.

«Я не являюсь указующим перстом, кто должен сидеть, а кто должен быть освобожден. Это не является конституционной функцией президента. Более того, напрямую запрещено Конституцией», - заявил Президент.

«Если я сейчас буду давать указания задерживать или не задерживать, Новинского (нардепа Вадима Новинского. - Ред.) или еще кого-то - это касается многих - это будет усилением их позиции при будущем обращении в ЕСПЧ. У нас есть практика: когда власть вмешивается, происходит соответствующее усиление правовой позиции (этих людей. - Ред.)», - подытожил Порошенко.

Нпомним, журналисты программы «Наші Гроші» с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении Семочко.

Контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.