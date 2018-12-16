также в разделеПолитика
Порошенко: Путин не желает освобождать пленных украинцев 22
Порошенко назвал условие продления военного положения 84
Президент настаивает, чтобы ВР закрепила в Конституции курс в ЕС и НАТО уже в феврале 9
Порошенко: Томос об автокефалии будет торжественно вручен на Сочельник 17
Медведчук: Украинская православная церковь была, есть и остается единственной канонической церковью в Украине 76
Епифаний: Главным храмом ПЦУ будет Михайловский Златоверхий собор 39
Президент: Государство не будет вмешиваться в деятельность церкви 61
Порошенко: Это день окончательного обретения независимости от РФ 48
На съезде Оппозиционного блока определили Вилкула кандидатом в президенты 548
Состоялся съезд Оппозиционного блока 485
Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией РПЦ 108
СМИ: Для Бойко покупают социологов, чтобы заставить поверить избирателей в его хорошие шансы на выборах 69
«Оппозиционная платформа — За жизнь»: Власть содействует рейдерам из «Оппоблока» и унижает законодательную власть в лице народных депутатов 88
La Croix: Медведчук пытается объединить оппозицию в связи с президентскими и парламентскими выборами 53
Лукашенко заявил, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу 253
В Кремле ответили на ультиматум США по делу украинских моряков 344
Гаврилова: Социология КМИС подтвердила верность стратегии Медведчука -объединить оппозицию вокруг идеологии 165
ЕС продлит санкции против России 32

Президент Петр Порошенко обратился к главе Службы безопасности Украины относительно проверки сведений госслужащих, в том числе из правоохранительных и следственных органов, имеющих родственников в оккупированном Крыму.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве 16 декабря, сообщает «Украинская правда».

«У нас есть большое количество госслужащих, в том числе и в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. ... Я обратился к председателю СБУ Василию Грицаку, чтобы контрразведка проверила сведения госслужащих, которые имеют родственников в Крыму, с  приоритетом на правоохранительные и следственные органы», - заявил Президент.

«Как только проверка будет завершена ... если у меня будут основания, е если это будет от меня зависеть - а если не от меня, то обратиться к кому-либо о привлечении к ответственности или увольнении - за мной не заржавеет», - заявил Порошенко.

Он добавил, что не указывает правоохранительным органам, кто должен сидеть, а кто должен быть освобожден, поскольку это не является функцией президента.

«Я не являюсь  указующим перстом, кто должен сидеть, а кто должен быть освобожден. Это не является конституционной функцией президента. Более того, напрямую запрещено Конституцией», - заявил Президент.

«Если я сейчас буду давать указания задерживать или не задерживать, Новинского (нардепа Вадима Новинского. - Ред.) или еще кого-то - это касается многих - это будет усилением их позиции при будущем обращении в ЕСПЧ. У нас есть практика: когда власть вмешивается, происходит соответствующее усиление правовой позиции (этих людей. - Ред.)», - подытожил Порошенко.

Нпомним, журналисты программы «Наші Гроші» с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении Семочко.

Контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
38
Теги