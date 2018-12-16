Президент Петр Порошенко настаивает, чтобы Верховная Рада в феврале 2019 года приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно курса Украины на ЕС и НАТО.

Об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«Я буду настаивать, чтобы уже в феврале Верховная Рада поддержала во втором чтении», - сказал Президент.

«Надеюсь, что это будет сделано, потому что дважды Верховная Рада поддержала эти изменения в Конституцию. Надеюсь, что уже в феврале они вступят в силу», - добавил Порошенко.

Президент также заявил, что надеется на создание Антикоррупционного суда до февраля следующего года.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№ 9037).