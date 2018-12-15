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Австралия признает Западный Иерусалим столицей Израиля, но посольство пока не переносит, сообщает Укринформ.

«Австралия официально признает Западный Иерусалим столицей Израиля, изменив длительную десятилетиями политику в отношении Ближнего Востока, но не будет пока перемещать туда свое посольство», - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в субботу.

«Австралия теперь признает, что Западный Иерусалим, будучи местом работы Кнессета и многих государственных институтов, является столицей Израиля. Мы с нетерпением ждем, когда наступит время переместить наше посольство в Западный Иерусалим », - сказал Моррисон.

Этот шаг вызвал критику соседних с Австралией мусульманских стран, таких как Индонезия и Малайзия, никто из них официально не признал права Израиля на этот город.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

14 мая 2018 года в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.
ForUm

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