Зима – напряженная пора для автолюбителей, ведь управлять машиной на заснеженной дороге становится гораздо сложнее. В этой статье обсудим распространенные ошибки водителей, которых лучше избегать в это время года.

Лето давно закончилось. Первые снегопады и морозы уже вовсю влияют на стиль управления машиной. И поэтому сейчас основная задача для водителей – не наломать дров.

В зимнее время на трассах торжествует не аккуратность, а человеческая глупость, халатность и небрежность. Это звучит довольно жестко, однако многие автолюбители часто абсолютно не готовы к тяжелым погодным реалиям и допускают оплошности, которых вполне возможно было избежать. Некоторые их них достаточно простые и несущественные, остальные же могут привести даже к смертельному исходу. О типичных ошибках водителей, которые могут стать причиной трагедии на дороге, рассказывает киевский автосервис DZigora Complex.

Прижиматься близко к автомобилю, который движется впереди

Вредная привычка двигаться вплотную зачастую приводит к авариям даже на теплом дорожном покрытии, а в зимнее время, в сложнейших погодных условиях, положение дел только усугубляется. Что же может случиться при регулярном нарушении дистанции? Это ясно даже новичкам: каждое внезапное быстрое торможение переднего авто непременно завершится контактом с его задним бампером.

К примеру, автолюбитель, у которого стоит нормальная зимняя резина, может в последнюю секунду заметить пешехода и резко затормозить, полагая, что остальные водители придерживаются дистанции. Потому советуем вам всегда соблюдать дистанцию, повышая ее по мере ухудшения условий вождения и увеличения скорости следования.

Увлекаться очень быстрой ездой

Чрезмерно резкие и необдуманные действия со скоростью в зимнюю пору года чреваты печальными результатами. Наиболее частая ситуация – невозможность своевременно остановиться из-за большой скорости автомобиля. Другой вариант – излишне большая скорость при совершении поворотного маневра. В зимнее время подобный промах, при отсутствии определенного опыта, может закончиться весьма трагически.

Перепугавшись, что авто не успевает повернуть, автомобилист наверняка быстро скинет газ или сильно вдавит в пол педаль тормоза, а потом станет лихорадочно выворачивать руль. Все это вызовет утрату устойчивости автомобиля (во время поворотного маневра) и приведет к неминуемому сходу с траектории. Сбрасывайте скорость заблаговременно, направляйте машину по дуге нерезкими движениями и на максимально стабильной тяге.

Вращать рулевое колесо «под газ»

Если на улице все белым-бело, нужно вспомнить об основных правилах безрискового набора скорости. Любое ускорение необходимо производить на прямых колесах, иначе подобное маневрирование может завершиться резким разворотом. Различные снежные препятствия на дороге тоже следует преодолевать на прямых колесах.

Запомните: в зимний период не должно быть резкости в управлении. Нельзя допускать различных вольностей, подобно тем, какие мы позволяем себе летом, полагаясь на хорошее сцепление покрышек и на чистое нагретое дорожное покрытие. Все маневры нужно совершать плавно и заблаговременно.

Притормаживать во время заноса

Левая педаль в автомобиле многим водителям может показаться прекрасным решением и отличным выходом из любой сложной ситуации: вдавил ее – и все неприятности устранены, автомобиль мгновенно притормозит. Тем не менее, одно дело – мгновенно скидывать скорость на прямой сухой дороге, и совершенно иное – задействовать тормозную педаль, когда авто уже утратило управление.

Притормаживать во время поворота либо в процессе любого скольжения следует крайне осторожно, иначе вы наломаете еще больше дров. Во время заноса на машине, оборудованной задним приводом, попытайтесь постепенно приотпустить педаль газа, а на переднеприводном автомобиле – увеличить тягу. Однако, когда обстановка безвыходная и выровнять авто никак не получается – установите колеса в прямом положении и жмите тормозную педаль что есть мочи. Подобные рекомендации можно услышать даже на элитных курсах зимнего вождения, ведь сегодня большинство новых автомобилей оснащены многофункциональными антиблокировочными системами. Они позволяют контролировать скольжение любого колеса, а также помогают выровнять авто и вместе с тем замедлить его движение.

Другой оплошностью при появлении заноса считаются слишком запоздалые корректирующие действия с рулевым колесом вместе с неверным хватом. При этом самая большая неприятность заключается в том, что все ошибки в управлении рулем собираются, как снежный ком, и вскоре автомобиль оказывается совершенно неуправляемым.

Полностью полагаться на одну лишь электронику

В большинстве продвинутых авто имеются разнообразные электронные помощники автомобилиста. Подобные системы – это большой плюс, поскольку они на самом деле могут предупредить возникновение тяжелой аварии. Однако, у такой автоматики имеется и противоположная сторона – она сильно расслабляет владельца. Многие неопытные водители думают, что при появлении сложной ситуации даже рулевое колесо не нужно трогать, потому что автомобиль справится самостоятельно. Но это далеко не так. Когда ваше авто начало закручивать, подобные помощники могут не справиться, так как начинают действовать элементарные физические законы.

Разнообразные системы автомобильной курсовой устойчивости функционируют неодинаково: на одних машинах они позволяют небольшие скольжения, на остальных прерывают их еще на этапе зарождения. Функционирование АБС тормозов также напрямую зависит от разновидности дорожного покрытия – на определенных видах оно отлажено безупречно, а на прочих (например, на сыпучих и рыхлых покрытиях либо на неровном шоссе) способно приводить к увеличению тормозного расстояния.

Переоценивать возможности полноприводных авто

Четыре ведущих колеса в условиях суровой зимы – довольно хорошая опция, однако, и ее надо уметь грамотно использовать. Отдельные автолюбители искренне удивляются – как это их современный внедорожник взял и развернулся прямо поперек дорожной полосы, и при этом решают, что они просто купили плохую машину. Однако, проблема заключается не в самом авто, а в том, кто находится за его рулем.

Полноприводные авто имеют и определенные различия. Например, одно дело – бездифференциальное подсоединение передней оси автомобиля (также именуемое парт-таймом), которое есть на самых продвинутых кроссоверах. И совершенно иное – коробка передач с механическим межосевым дифференциалом и постоянным распределенным моментом, либо технология BMW xDrive, способная равномерно распределять поворотный момент между передней и задней автомобильной осью. Полноприводные системы определенно крайне полезны, но физические законы также нельзя игнорировать: автомобили с четырьмя ведущими колесами набирают скорость оперативнее, чем одноприводные аналоги, а вот притормаживают все машины одинаково. Обязательно помните об этом.

Без опыта управлять автотранспортом зимой

Недостаточная готовность множества водителей к зимнему сезону, отсутствие базовых знаний по управлению машиной в это время года и нежелание приобрести требуемый опыт вождения – все эти факторы зачастую не дают возможности безаварийно выбраться даже из простых дорожных передряг. Никогда не нужно лениться. Постоянно улучшайте свое мастерство вождения – запишитесь на курсы контраварийного вождения, выполняйте тренировки на пустых площадках, получайте новые навыки по управлению своим авто в полностью безопасной обстановке. Вполне вероятно, что позже этот неоценимый опыт поможет вам избежать серьезного ДТП.