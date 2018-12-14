также в разделеРелигия
Пуля быстрее кулака - Корчинский пригрозил Усику за поддержку УПЦ 47
В УПЦ заявили, что не планируют протестов против Объединительного Собора 12
Западноевропейский экзархат просит РПЦ о каноническом признании 21
Первое богослужение Вселенского патриархата в Андреевской церкви возмутило сторонников томоса 61
Митрополит Антоний: Истинную Церковь не перепутать с фальшивкой 11
В РПЦ призвали не проводить Объединительный собор в Украине 46
Усик заявил, что в случае захвата Лавры станет на сторону монахов 41
Народные депутаты просят признать незаконным обращение Порошенко о Томосе 54
В Киеве митрополит УПЦ благословил волонтеров перед началом духовной миссии на Восток Украины 34
На Тернопольщине сторонники УПЦ и УАПЦ подрались прямо в церкви 55
Архиереям Донбасса вернули пропуски через линию разграничения 11
В Киево-Печерской лавре проведут выставку-ярмарку ко Дню святого Николая 31

Сотни верующих УПЦ приняли участие в молитвенной акции у стен Верховной Рады, чтобы выразить свое несогласие с действиями властей в церковной сфере.

Верующие собрались для чтения акафиста / 24 канал

14 декабря возле Верховной Рады прошел молебен о невмешательстве властей в дела Церкви. Как сообщает УНИАН, верующие провели молебен у деревянного креста напротив здания Рады на площади Конституции, акция прошла мирно. 

Верующие собрались для чтения акафиста «Нерушимая стена», чтобы выразить свой протест против вмешательства власти во внутренние дела Церкви. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
10
Теги