Сотни верующих УПЦ приняли участие в молитвенной акции у стен Верховной Рады, чтобы выразить свое несогласие с действиями властей в церковной сфере.
Верующие собрались для чтения акафиста / 24 канал
14 декабря возле Верховной Рады прошел молебен о невмешательстве властей в дела Церкви. Как сообщает УНИАН, верующие провели молебен у деревянного креста напротив здания Рады на площади Конституции, акция прошла мирно.
Верующие собрались для чтения акафиста «Нерушимая стена», чтобы выразить свой протест против вмешательства власти во внутренние дела Церкви.
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