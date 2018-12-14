Сотни верующих УПЦ приняли участие в молитвенной акции у стен Верховной Рады, чтобы выразить свое несогласие с действиями властей в церковной сфере.

Верующие собрались для чтения акафиста / 24 канал

14 декабря возле Верховной Рады прошел молебен о невмешательстве властей в дела Церкви. Как сообщает УНИАН, верующие провели молебен у деревянного креста напротив здания Рады на площади Конституции, акция прошла мирно.

Верующие собрались для чтения акафиста «Нерушимая стена», чтобы выразить свой протест против вмешательства власти во внутренние дела Церкви.