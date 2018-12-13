Министерство иностранных дел РФ вслед за подконтрольными России боевиками на Донбассе объявило о возможном наступлении украинских Вооруженных сил для отмены выборов в Украине. Об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова, сообщает УНИАН.

В частности, она заявила об «активных приготовлениях» к возможным «силовым акциям» на Донбассе.

«Согласно с имеющейся информацией, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на Мариупольском направлении с целью захвата находящихся под контролем Донецка территорий Приазовья и выхода на границу с Россией», – сказал Захарова.

Она объявила, что для этого планируется задействовать войсковую группировку, которую сформировали за последние месяцы. «По замыслу киевских стратегов, резкое обострение ситуации нужно Президенту Украины Петру Порошенко, нужно как воздух, чтобы попытаться остановить неуклонно снижающийся рейтинг своей популярности накануне выборов. Это резкое обострение на Донбассе также даст ему повод для продления военного положения, вплоть до возможности отмены президентских выборов», - убеждена Захарова.

Как сообщал ForUm, военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).