В МИД РФ заявили, что сообщения о ядерном оружии в оккупированном Крыму - это «выброс фейка».

Об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захаров, комментируя статью еврокомиссара по безопасности Джулиана Кинга в Gurdian о ситуации в Керченском проливе и намерении России ввезти ядерную бомбу в Крым передает УНИАН.

«Что касается измышлений про «ядерную бомбу в Крыму», то оставим их на совести Кинга, который, очевидно, переживает свое скорое расставание с ЕС и со своим нынешним постом. Сложно понять, почему у человека этот выброс фейка», - сказала Захарова.



Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о наличии обоснованных подозрений в том, что Россия могла разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие или построила инфраструктуру для него.