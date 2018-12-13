также в разделеОбщество
На Закарпатье бунтуют из-за освобождения 14-летнего подозреваемого в убийстве 10
Стала известна дата вручения томоса главе Украинской церкви 33
НАТО усилит военную помощь Украине 12
В Госпогранслужбе стартовали сборы резервистов 10
Госслужащим разослали от имени НАПК «липовые» опросы 13
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог 23
Скандальную украинскую журналистку депортируют из РФ 38
Автобаза ГУД купила два «Мерседеса» по $600 тысяч 20
СБУ: Спецслужбы РФ готовили кровавые провокации накануне Объединительного собора 70
Нардеп: Увольнение Насирова было незаконным 20
Полторак: До конца военного положения ВСУ получат более 200 единиц техники 18
При въезде в Крым российские силовики задержали крымскотатарского активиста 22
Из ОРДО на подконтрольную Украине территорию переместили 13 заключенных 57
ГосЧС предупреждает об осложнении погодных условий 21
Командир буксира «Яны Капу» отказался давать показания 42
В Минобороны заявили, что задержанный ГБР не имеет отношения к министерству 25
Начальник хозотдела ГПУ Анатолий Гатунок оказался рейдером-латифундистом 56
Сутки в ООС: 7 обстрелов, потерь среди военных нет 12

В МИД РФ заявили, что сообщения о ядерном оружии в оккупированном Крыму - это «выброс фейка».

Об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захаров, комментируя статью еврокомиссара по безопасности Джулиана Кинга в Gurdian о ситуации в Керченском проливе и намерении России ввезти ядерную бомбу в Крым передает УНИАН.

«Что касается измышлений про «ядерную бомбу в Крыму», то оставим их на совести Кинга, который, очевидно, переживает свое скорое расставание с ЕС и со своим нынешним постом. Сложно понять, почему у человека этот выброс фейка», - сказала Захарова. 


Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о наличии обоснованных подозрений в том, что Россия могла разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие или построила инфраструктуру для него.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
60
Теги