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Москва объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата в ответ на высылку Братиславой российского дипломата. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«На днях персона нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток. Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота», - сказала она.

Напомним, ранее Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.
ForUm

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