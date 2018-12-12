Похищенному в Беларуси украинцу Павлу Грибу, которого в РФ обвиняют в якобы подготовке теракта, резко стало плохо. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.
«Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела. «Скорая помощь» никакой помощи оказать не смогла», – написал он.
Игорь Гриб подчеркнул, что судебное заседание перенесли на 21 декабря.
Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.
7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.
15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.
Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
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