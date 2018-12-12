Похищенному в Беларуси украинцу Павлу Грибу, которого в РФ обвиняют в якобы подготовке теракта, резко стало плохо. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.



«Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела. «Скорая помощь» никакой помощи оказать не смогла», – написал он.

Игорь Гриб подчеркнул, что судебное заседание перенесли на 21 декабря.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб не признал вину и отказался свидетельствовать в суде.