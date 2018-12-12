также в разделеОбщество
Кабмин создал рабочую группу для проверки облгазов Фирташа 3
В США отреагировали на решение суда по Насирову 9
Беззаконие в Ирпене провоцирует новый «Майдан» 13
На Донбассе ликвидирован вероятный убийца Слипака 16
Харьковский патрульный-взяточник стал гражданином России 16
ВМС усилили оборону важных объектов в Азово-Черноморском регионе 20
Берите чай, кофе, пледы: активисты анонсировали сбор на Майдане в связи с решением суда по Насирову 45
Кабмин создал Государственную социальную службу 20
В суде объяснили восстановление Насирова 28
Звавшему Россию жителю Тернополя вынесли приговор 25
КИУ назвал наименее продуктивных депутатов Рады 19
Сенцов о премии Сахарова: Надеюсь, еще успею сделать что-то, чтобы заслужить 19
МИД подготовил рекомендации украинцам, собравшимся во Францию 20
Военное положение: На Сумщине – уже почти 4 десятка блокпостов 30
Сестра Сенцова получила премию Сахарова вместо него 26
Смелянский: «Укрпошта» не будет закрывать отделения, но денег хватит на полгода 23
Скандальный экс-мэр Полтавы получил еще одно подозрение 29
Из Луганска на подконтрольную Украине территорию переместили 42 заключенных 509

Похищенному в Беларуси украинцу Павлу Грибу, которого в РФ обвиняют в якобы подготовке теракта, резко стало плохо. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.

«Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела. «Скорая помощь»  никакой помощи оказать не смогла», – написал он.

Игорь Гриб подчеркнул, что судебное заседание перенесли на 21 декабря.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб  не признал вину  и отказался свидетельствовать в суде.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
13
Теги