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Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту злоупотребления служебным положением и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українські Новини.

На судебном заседании было установлено, что 7 ноября заявитель по почте направил в НАБУ обращение об уголовных правонарушениях, по его мнению, совершенных премьер-министром по статьям 364, 367 Уголовного кодекса.

НАБУ получило заявление, однако не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований, поэтому заявитель подал на НАБУ жалобу в суд.

Суд удовлетворил его жалобу и обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство по фактам правонарушений Гройсмана.

Напомним, ранее НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.
ForUm

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