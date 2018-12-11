Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць намерен выяснить причины аннулирования пропуска через линию разграничения на Донбассе митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону.

«Прочитал адресованное мне обращение митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, обнародованное на официальном сайте Донецкой епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Глубоко обеспокоен сложившейся ситуацией», – написал он на своей странице в Facebook.

Куць подчеркнул, что намерен обратиться в соответствующие органы, «чтобы выяснить все обстоятельства и причины, которые к ней привели, и решить этот вопрос».

Накануне митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион написал письмо Куцю с просьбой помочь ему с пересечением линии разграничения.

Напомним, 9 декабря правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии УПЦ МП Илариону, митрополиту Донецкому и Мариупольскому, не позволили пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска — КПВВ «Новотроицкое».