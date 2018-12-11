В отличие от России, которая отправила в пострадавшую от гуманитарного кризиса Венесуэлу стратегические бомбардировщики, США предоставляют жителям Центральной Америки и беженцам из этой страны в частности медицинскую поддержку со специального корабля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны США, обнародованном в понедельник, передает Укринформ.

«Персонал на борту медицинского корабля USNS Comfort по состоянию на сегодня полечил более 20 тыс. мирных жителей, а также провел более 600 операций в нескольких странах Центральной и Южной Америки», - отметил представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг.

Военно-медицинское судно USNS Comfort сейчас оказывает помощь пациентам в Гондурасе, среди которых много беженцев из Венесуэлы, подчеркнули в американском оборонном ведомстве. Медицинская инфраструктура в Венесуэле полностью разрушена, и граждане этой страны практически не могут получить должной медицинской помощи, отметили в Пентагоне.

«Сравните это с Россией, чей подход к рукотворной катастрофе в Венесуэле состоит в том, чтобы отправить стратегические бомбардировщики вместо гуманитарной помощи», - сказал Мэннинг.

По его словам, правительство Венесуэлы «должна сосредоточиваться на оказании гуманитарной помощи и помощи, чтобы уменьшить страдания своих людей, а не на российских боевых самолетах».

Как сообщили в понедельник российские СМИ, Москва отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», а также дальнемагистральный Ил-62. Их торжественно встречал министр обороны правящего режима в Венесуэле и представители российского посольства в этой стране.