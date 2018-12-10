На территории городских лесов организовано патрулирование мобильными группами работников лесной охраны коммунальных лесопарковых хозяйств и городского декоративного рассадника «Теремки» для обеспечения охраны хвойных насаждений от самовольных порубок в предновогодний период 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Особое внимание специалисты будут уделять участкам ценных и интродуцированных хвойных пород, насаждениям на территории объектов природно-заповедного фонда, а также хвойным насаждениям младшего класса возраста, включая примыкающие к авто- и железным дорогам.

В КГГА напомнили, что коммунальные лесхозы приступили к реализации новогодних елок, которые заготавливаются на специальных плантациях или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов. Такие методы минимизируют вред для окружающей среды.

Елки можно приобрести по адресам: ул. Святошинская, 24 (КП «Святошинское ЛПГ»); ул. Опришковская, 35 (КП «Дарницкое ЛПХ»). Цены за елку стартуют от 66 грн (в зависимости от размера и породы дерева).

Напоминаем, что размер вреда, причиненного зеленым насаждениям незаконной вырубкой хвойных деревьев в пределах городов и других населенных пунктов (постановление КМУ от 08.04.1999 № 559) составляет от 1152 грн до 1852 грн (в зависимости от размера дерева).

Кроме того, согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях лесонарушители платят еще и штраф за незаконную рубку хвойных деревьев в размере от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 грн), а должностные лица от семи до двенадцати необлагаемых минимумов (119-204 грн).

Статьей 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка леса» определено, что незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, причинившая существенный вред, а также совершение таких действий в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда или в других особо охраняемых лесах – наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов (5100-8500 грн) доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.