Демократы в Палате представителей Конгресса США могут поставить вопрос о проведении слушаний об импичменте президента Дональда Трампа, заявил законодатель Джерольд Надлер.

По мнению конгрессмена, американский лидер «окружил себя жуликами» и был частью широкого «заговора против американского народа» с целью победить на выборах в 2016 году, сообщает радиостанция «Голос Америки».

Отмечается, что демократ из Нью-Йорка Надлер, вероятно, станет председателем юридического комитета Палаты представителей, когда в январе будущего года контроль над ней получат демократы.

Надлер заявил телекомпании CNN, что законодатели должны решить, «насколько важны» обвинения против Трампа, однако обвинения с целью импичмента должны выдвигаться «только в случае серьезных правонарушений».

Конгрессмен высказал такое мнение через пару дней после того, как федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Д.Трампа Майкла Коуэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию.

По мнению Надлера, если эти утверждения в отношении Трампа окажутся правдой, то они, «безусловно, могут стать основаниями для импичмента».

Трамп уже отверг новые обвинения против него в связи с выплатами актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс и модели журнала Playboy Карен Макдугал, а также обвинения в контактах его предвыборного штаба с Россией.