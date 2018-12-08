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Американское космическое агентство NASA опубликовало запись шума ветра на Марсе.

Сейсмограф и датчики давления космического аппарата InSight, который в конце ноября успешно приземлился на красной планете, зафиксировали вибрации ветра, скорость которого составляла от 16 до 24 километров в час, сообщает Украинская правда.

Частота звука находится в нижней части диапазона человеческого слуха, то есть он слишком басовый, поэтому специалисты NASA повысили частоту на две октавы, чтобы звук был слышен на мобильных устройствах.

 

 

С этой же целью показания датчиков давления были усилены в 100 раз.

Звук рекомендуется слушать на аудиосистемах с сабвуфером или через наушники.

Как сообщалось, космический аппарат InSight совершил посадку на поверхности Марса 26 ноября.

В рамках экспедиции аппарат просверлит поверхность вглубь на 5 метров, чтобы измерить внутреннее тепло и отследить возможные землетрясения. Ничего подобного до этого на Марсе не делали.
ForUm

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