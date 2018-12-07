Группа народных депутатов Украины разных фракций призвала лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко публично ответить по «обвинениям в свой адрес в коррупции и злоупотреблении властью за десятки лет пребывания в политике», заявил на брифинге в парламенте глава фракции партии «БПП» Артур Герасимов.

Обращение подписали 46 нардепов от фракции Партии «Блок Петра Порошенко», фракции Радикальной партии, а также представитель «Народного Фронта» депутат Юрий Тимошенко, сообщает пресс-служба БПП.

В частности, парламентарии требуют публичных ответов Тимошенко относительно ее работы в ЕЭСУ, а именно – почему она не задекларировала большие средства, которые заработала на продажах украинцам российского газа по завышенным ценам. «И не в этом ли причина ее отказа свидетельствовать против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже и желания ликвидировать «Нафтогаз»? - отметил Артур Герасимов.

«Уважаемая Юлия Владимировна, народные депутаты, журналисты и все наши соотечественники хотят в прямом эфире услышать ваши откровенные искренние объяснения. Исключение такого ответа будет означать, что вы пренебрегаете демократическими практиками и не уважаете граждан и их право на достоверную информацию», - заявил он.

«Призываем вас подтвердить или опровергнуть следующие факты и вопросы: газовый монстр ЕЭСУ, из которого вы пришли в политику, втридорога перепродавал газ украинским потребителям, перепродавал российский газ, поставленный Вам «Газпромом», что и легло в основу вашего незадекларированного богатства. Еще в середине 90-х вы стали миллиардершей», - сказал Герасимов.

По его словам, в этом следует искать причину того, что Тимошенко отказалась свидетельствовать против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже и желание ликвидировать украинский «Нафтогаз».

«Следующее, по данным американского окружного суда Колумбии, вы в 1995-1997 гг. вывели со счетов своей компании 160 млн долларов на офшорные счета Лазаренко и связанных с ним компаний. Вы неоднократно отказывались давать показания американскому правосудию по делу Петра Лазаренко», - заявил глава «БПП».

Герасимов сказал, что общество до сих пор не знает, почему Тимошенко называют «мамой украинского коррупции».

«По материалам расследований авторитетных украинских медиа, свой первый офшор вы создали еще в 1992 году на Кипре, назывался он «Сомали энтерпрайзес», именно эта компания стала первым и главным каналом, через который из Украины вытекали ваши коррупционного происхождения средства», - подчеркнул нардеп.

Герасимов заявил, что за время 2 премьерств Тимошенко экономика страны была в худшем состоянии, чем во время российской агрессии и экономической блокады Украины. В частности, по его словам, сейчас Украина вынуждена брать транш МВФ, чтобы погасить долги за газ, который по завышенной цене покупала Тимошенко.

Народные депутаты также просят объяснить, почему в 2008 году, когда Россия напала на Грузию, Тимошенко не сделала ни одного заявления в защиту Грузии и позволила российским кораблям выйти из Севастополя, а ее политическая сила того же года не голосовала за признание России агрессором против Грузии.

Парламентарии также упрекнули Тимошенко в срыве подписания ПДЧ с НАТО в 2008 году. Тогда она на посту премьер-министра отказалась принять участие в заседании комиссии Украина-НАТО и встретиться с генсеком НАТО.

Тимошенко также забросили коалицию с беглым президентом Виктором Януковичем.

По словам Герасимова, Тимошенко и Янукович готовили изменения в Конституцию и хотели разделить власть в стране до 2030 года.

Глава «БПП» добавил, что Тимошенко подозревают в получении «откатов» с газового контракта 2009 года.

Кроме того, нардеп заявил, что, вероятно, в 2010 году Тимошенко получила 4 млн евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи на президентскую кампанию.

К тому же, нардепы обвиняют ее в сокращении расходов на армию, призывах не сопротивляться России в 2014 году, а также то, что она «привела в политику» экс-министра обороны Павла Лебедева, который ослабил Вооруженные силы.

У Тимошенко также требуют объяснить, получала ли она деньги от Игоря Коломойского и беглого нардепа Александра Онищенко.