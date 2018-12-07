Для того чтобы полноценно выспаться, человеку необходимо минимум 8-10 часов, сократить это время можно с помощью правильно выбранного матраса и аксессуаров для сна. Замечали, что на диване мы высыпаемся меньше, чем на большой двухспальной кровати? Связано это как раз с положением тела во время сна, степенью расслабления мышц и нагрузкой на шейный отдел позвоночника. Заснув в неправильном положении, вы не сможете погрузиться в глубокую фазу сна, поэтому наутро будете чувствовать себя разбитым и вялым.

Универсальным вариантом является ортопедический каркас, но выбирать его тоже необходимо, исходя из веса, возраста и особенностей организма. Простое правило: чем старше человек, тем мягче нужно выбирать матрас. Маленьким детям и подросткам рекомендуется спать на основаниях высокой степени жесткости, которые помогают формированию красивой осанки, поддерживая правильное положение тела во время сна. После 27 лет организм перестает расти, поэтому степень жесткости матраса можно снизить. Людям пожилого возраста рекомендуется спать на мягких матрасах с ортопедическим основанием, они являются отличной профилактикой проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Отличительные особенности

Правильно выбрав матрас, вы значительно снизите вероятность развития множества болезней, например: сколиоз, аритмия, радикулит, гипертония и многие другие. В интернет-магазине Matroluxe большой выбор качественных ортопедических матрасов разных форм и размеров. Для того чтобы облегчить процедуру выбора, рассмотрим задачи, которые выполняет хороший ортопедический матрас: