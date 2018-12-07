Ученые предположили, что есть вероятность того, что фаза Эль-Ниньо уже началась, поэтому 2019 год может стать самым жарким в истории человечества. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на National Geographic.

Специалисты объяснили, что при наступлении фазы Эль-Ниньо поверхностные воды восточной части Тихого океана теплеют.

«С Эль-Ниньо вполне возможно, что 2019 год станет самым жарким годом», - сказала ученый-климатолог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре соавтор Саманта Стивенсон.

Последствия Эль-Ниньо были более значительными в последние годы из-за глобального потепления.

«Четыре самые жаркие года в истории были с 2015 по 2018 год, что обусловлено увеличением выбросов углекислого газа, которые также достигли рекордного уровня, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО)», - отмечается в сообщении.

В 2018 году в северном полушарии зафиксировано 70 тропических циклонов или ураганов. Это больше среднего значения предыдущих периодов, которое составило 53.