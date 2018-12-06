США провели внеплановый полет над украинскими территориями в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Выбор времени этого полета направлен на то, чтобы подтвердить обязательства США перед Украиной и другими странами-партнерами», - указано в сообщении.

«Беспричинная атака России на украинские корабли в Черном море возле Керченского пролива это опасная эскалация при сохранении Россией модели все более провокационного и угрожающего поведения», - считают в Министерстве обороны США.

Также в заявлении указывается, что США стремятся к лучшим отношениям с Россией, но на данный момент это невозможно из-за дестабилизирующих действий, которые РФ предпринимает в Украине и других регионах.

Напомним, ране Президент Петр Порошенко выразил надежду, что страны НАТО после агрессивной атаки России на украинских моряков помогут обеспечить безопасность судоходства в акватории Черного и Азовского морей.