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Союзники США могут запретить российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. Об этом «Голосу Америки» заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, с таким предложением недавно выступила Аннегрет Крамп-Карренбауэр – генеральный секретарь правящего Христианско-демократического союза Германии, которая может стать преемником канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Это очень сильный и очень оригинальный шаг, – заявил Волкер. – Посмотрим, пойдут ли они на это».

Он сказал, что США хотят принятия таких мер, чтобы оказать давление на Россию и «прийти к такому моменту, когда Россия пожелает провести переговоры для выработки решения».

Напомним, ранее Волкер заявил, что Россия должна освободить захваченных украинских моряков и суда в качестве жеста доброй воли перед праздниками.
ForUm

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