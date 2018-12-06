Аварийные повреждения, которые были обнаружены вчера по адресам: ул. Космонавта Комарова, 30/28 (Соломенский район), ул. Иорданская, 26 (Оболонский район), ул. Костанайская, 9 (Голосеевский район) уже ликвидированы. Об этом сообщили в КП «Киевтеплоэнерго».

В коммунальном предприятии уточнили, что ремонтные работы по этим адресам были завершены вечером 5 декабря, после чего «Киевтеплоэнерго» начало восстанавливать подачу теплоносителя в дома.

Сейчас ЖЭУ, ОСМД, ЖСК, управляющие компании открывают задвижки и пускают тепло в дома, чтобы оно дальше распределялось в квартирам.

До конца суток будут продолжаться ремонтные работы теплосети по адресу: ул. Семьи Сосниных, 12 (Святошинский район), после чего теплоснабжение будет восстановлено.

Напомним, вчера из-за масштабных повреждения теплосетей в Киеве остались без тепла 345 зданий в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Соломенском районах.