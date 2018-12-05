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«Укрзализныця» увеличила продолжительность работы билетных касс вокзала станции Киев-Пассажирский до 23:00. Сегодня в таком режиме на столичном вокзале будет работать всего 31 касса, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Это сделано для удобства пассажиров и создания дополнительной возможности приобретения проездных документов на период зимних праздников», - говорится в сообщении.

«Укрзализныця» и в дальнейшем будет определять продолжительность работы железнодорожных касс в зависимости от спроса на услугу со стороны пассажиров.

По данным СМИ, на центральном железнодорожном вокзале в Киеве образовались большие очереди, поскольку пассажиры не могут получить железнодорожные билеты, купленные в течение последних двух дней через онлайн-сервис «Укрзализныци».

Как сообщалось, «Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря. После реализации всех билетов на круглогодичные поезда Укрзализныця начнет продажу проездных документов на дополнительные. Ожидается, что в этом праздничном сезоне таких будет назначено не менее 30.
 
ForUm

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