Россия имеет последний шанс вернуться к выполнению обязательств Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но НАТО уже должен готовить мир к существованию без этого договора, заявил по итогам совещания министров иностранных дел НАТО генеральный секретарь этой политико-военной организации Йенс Столтенберг.

«Мы даем сегодня России этот последний шанс, одновременно начиная анализировать, какими будут последствия для мира полного прекращения действия договора», - заявил руководитель НАТО, передает Радио Свобода.

Столтенберг пояснил, что разработки Россией ракетных систем, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, «беспокоят НАТО в течение многих лет», добавляя, что «этот вопрос мы выдвигали во время заседания Совета Россия-НАТО, а несколько стран-членов намерены обсудить его на двусторонних встречах с россиянами».

«Все страны-союзницы считают, что Россия, разработав и приняв на вооружение ракетную систему SSC-8 (по классификации России 9М729, - ред.), нарушила договор. Эти системы очень мобильны, их сложно выявлять, они способны нести ядерные боеголовки и в сжатые сроки способны достигать европейских городов», - пояснил генсек НАТО.

Соединенные Штаты заявляют, что выйдут из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности времен Холодной войны, если Россия не вернется к выполнению условий соглашения в течение 60 дней. Государственный секретарь США Майк Помпео объявил об этом решении 4 декабря после того, как участники саммита НАТО в Брюсселе поддержали обвинения США в адрес Москвы в нарушении положений договора, заключенного в 1987 году.

Россия, со своей стороны, заявляет об отсутствии доказательств нарушений ею положений договора.

НАТО считают, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9М729, нарушая ракетный договор.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1987 году, ликвидировал целый класс ракет наземного базирования, как обычных, так и ядерных, с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров.