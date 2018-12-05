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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО готовит комплексный ответ на действия России против Украины в районе Керченского пролива. 

Об этом Помпео заявил журналистам по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Альянса и министров иностранных дел Украины и Грузии в Брюсселе, сообщает УНИАН.

«Две вещи очень четкие по результатам заседания, которое мы провели вместе с украинским министром иностранных дел: полное единство в том, что действия России были противозаконными и неприемлемыми, и сдерживание (России. – Ред.) должно быть возобновлено», - заявил он.

По словам госсекретаря, коллективным обязательством Европы и мира является лишение России возможности продолжать нарушать базовые нормы международного права. Помпео призвал Россию немедленно вернуть захваченных украинских моряков. «Мы коллективно будем разрабатывать набор ответов, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение неприемлемо», - заявил госсекретарь США.

Напомним, ране Президент Петр Порошенко выразил надежду, что страны НАТО после агрессивной атаки России на украинских моряков помогут обеспечить безопасность судоходства в акватории Черного и Азовского морей. 
ForUm

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