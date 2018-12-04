Во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Президент Петр Порошенко почтил память героя Небесной сотни Романа Гурика. Вместе с родителями Романа Глава государства возложил цветы к памятнику студентам и преподавателям, которые погибли в борьбе за независимость Украины, сообщает пресс-служба Президента.

«Роман стал символом героизма и мужества Майдана. Весь украинский народ и весь мир помнит Романа и его соратников, всех героев, отдавших свою жизнь не только на Майдане, а давая отпор российской агрессии, в борьбе за свободу и независимость нашего государства», - сказал Президент во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом университетов Ивано-Франковской области.

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.

Выступая перед студентами, Глава государства отметил, что «именно молодое поколение определяет курс государства».

Порошенко напомнил, что именно студенты были первыми, кто вышел на защиту европейских ценностей и европейского будущего Украины во время Революции достоинства. «Ровно 5 лет именно студенческая молодежь стала движущей силой, которая встала на защиту европейского направления нашего государства», - отметил он.

2 октября 2014 в Ивано-Франковске в день рождения героя Небесной сотни Романа Гурика перед центральным корпусом Прикарпатского национального университета торжественно открыли обелиск, посвященный студентам и преподавателям, которые погибли в борьбе за независимость Украины.

Роман учился в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника. Родился Роман Гурик 2 октября 1994 в семье Игоря и Ирины Гурика. Прадед Романа и два его брата были воинами УПА. Они также погибли в 19-летнем возрасте от рук российских захватчиков.