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Украинский футболист Юрий Габовда, выступающий за венгерский клуб «Халадаш», 1 декабря провел игру в футболке с надписью PRAY FOR UKRAINE.

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

«Таким образом наш соотечественник решил привлечь внимание к агрессии России против Украины. Спасибо за такую ​​активную гражданскую позицию!» - написала она в Facebook.

«Последние события в Керченском проливе, когда на украинские корабли было совершено открытое вооруженное нападение со стороны России, а наши моряки стали военнопленными, требуют активной реакции и действий от каждого из нас - как внутри страны, так и за ее пределами, как украинских граждан, так и наших партнеров. Все вместе мы можем и должны остановить российскую агрессию», - отметила посол.
ForUm

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