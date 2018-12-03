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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о полной поддержке Украины и увеличении присутствия НАТО в Черноморском регионе. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран-членов Альянса, сообщает УНИАН.

По словам Столтенберга, НАТО помогает Украине модернизировать ее вооруженные силы, системы командования и контроля, а также помогает в преодолении гибридных угроз, в том числе в противодействии киберугрозам.

Он заметил, что страны Альянса оказывают практическую и политическую поддержку Украине. «Мы поддерживаем украинскую территориальную целостность и суверенитет. Мы также поддерживаем усилия мирных переговоров в Минске и в «нормандском формате», - заметил генсек.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что Альянс увеличил присутствие в Черноморском регионе. «Это присутствие и лодок НАТО. В прошлом году мы увеличили присутствие с 80 до 120 дней кораблей НАТО в Черноморском бассейне», - сказал генсек НАТО.

По его словам, страны-члены Альянса Турция, Румыния и Болгария также укрепили свои морские способности. «Также у нас проводится морская полицейская миссия в Черноморском регионе, и также у нас есть бригада в Румынии», - сообщил он.

Как сказал Столтенберг, Альянс также проводит разведку, отслеживая ситуацию в регионе. «Мы увеличили присутствие НАТО в Черноморском регионе. Мы будем делать акцент на том, чтобы Россия освободила как украинские корабли, так и моряков», - подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, ране Президент Петр Порошенко выразил надежду, что страны НАТО после агрессивной атаки России на украинских моряков помогут обеспечить безопасность судоходства в акватории Черного и Азовского морей. 
ForUm

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