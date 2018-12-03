С начала сезона, с 14 ноября, от гололедицы на киевских улицах пострадали почти тысяча человек. Преимущественно - взрослые.

Об сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киевской городской администрации Наталья Вишневская, передает 44.ua.

«С 14 ноября, когда произошли первые случаи травмирования из-за гололедицы, по 2 декабря в Киеве на улицах пострадал 951 человек. Из них - 853 взрослых и 98 детей», - рассказала спикер департамента.

При этом только за вчерашний день, 2 декабря, на тротуарах травмировались 74 киевлянина.

Кроме того, по ее словам, на выходных от переохлаждения в больницы попали 5 человек, еще один человек получил обморожение.