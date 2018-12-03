также в разделеСтолица
Экспресс в «Борисполь» планируют соединить с метро 53
В Киеве психбольной убил топором двух женщин и выбросился из окна 84
Скоростной экспресс в «Борисполь» сломался на второй день после запуска 141
Из-за снегопада в аэропортах Киева задерживают рейсы 24
Украина закрыла 10 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС 30
Экспресс Киев-«Борисполь» отправился в первый рейс 82
Столичный прокурор отказался от взятки в $30 тысяч 56
Киевсовет разорвал договор аренды со скандальным застройщиком на Андреевском спуске 50
В Киеве из-за гололеда травмировались около 50 человек 47
СМИ: В Киеве обокрали квартиру главы столичной прокуратуры 99
В Киеве горело здание Минфина 71
В Киеве сообщили о минировании крупной сети супермаркетов 77
В ТРЦ Ocean Plaza снова подожгли дымовые шашки 51
В Киеве за торговлю оружием задержали нацгвардейца 44
Кабмин передал Андреевскую церковь Вселенскому патриархату 42
«Берем под свой контроль»: Националисты снова пришли в Ocean Plaza 75
Задержан поджигатель Андреевской церкви 54
«Минером» столичных вокзалов может быть 15-летний подросток 84

С начала сезона, с 14 ноября, от гололедицы на киевских улицах пострадали почти тысяча человек. Преимущественно - взрослые. 

Об сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киевской городской администрации Наталья Вишневская, передает 44.ua.

«С 14 ноября, когда произошли первые случаи травмирования из-за гололедицы, по 2 декабря в Киеве на улицах пострадал 951 человек. Из них - 853 взрослых и 98 детей», - рассказала спикер департамента.

При этом только за вчерашний день, 2 декабря, на тротуарах травмировались 74 киевлянина.

Кроме того, по ее словам, на выходных от переохлаждения в больницы попали 5 человек, еще один человек получил обморожение.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
27
Теги