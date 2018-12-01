Президент Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю 27-й годовщины Всенародного референдума за независимость Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«1 декабря 1991 года мы убедительно ответили на один из важнейших вопросов в нашей истории: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?». «Да!» - воскликнули тогда более 90%», - подчеркнул Президент.

Он заявил, что решение о государственной самостоятельности вступило большинство голосов во всех регионах, включая Крым и Севастополь.

«Юридически выйти из состава империи было не так сложно. Куда труднее оказалось избавиться колониального прошлого де-факто. Более двух десятков лет мы двигались зигзагами. День - на восток, день - на запад. Как не многовекторность, так внеблоковость», - отметил Порошенко.

«И все изменилось в 2014-м. Теперь мы идем своим путем. И только членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно снимет угрозу нашего возвращения в «тюрьму народов», которой когда-то совершенно справедливо назвали Российскую империю», - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что Соглашение об ассоциации и безвизовый режим с Евросоюзом, создание боеспособной армии и отказ от российского газа, укрепление позиций украинского языка и возвращение к собственной истории, закрепление курса на ЕС и НАТО в Конституции Украины - все это часть нашей государственнической стратегии.

«Ее точно описывают две крылатые фразы украинского писателя прошлого века Николая Хвылевого: «Прочь от Москвы!» – «Даешь Европу!» - сказал Президент. При этом он подчеркнул, что «об этом же - автокефалия и томос».

«Это не столько церковный вопрос, сколько вопрос нашей государственности, нашей независимости, нашей национальной безопасности», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№ 9037).