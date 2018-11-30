Европейский Союз предоставит макрофинансовую помощь Украине в форме займа по ставке, которая не превысит 2% годовых, сообщает пресс-служба Министерства финансов.



Отмечается, что средства должны поступить в середине декабря.

«Европейский Союз помогает Украине осуществлять реформы, которые критически важны для нашего дальнейшего развития и устойчивого экономического роста. Министерство финансов благодарно за эту поддержку и сегодняшнее решение Европейской комиссии. Оно свидетельствует, что прогресс Украины очевиден для наших международных партнеров. Наша задача сделать положительный эффект от реформ заметным для каждого гражданина Украины», - сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Отмечается, что макрофинансовую поддержку Украины Европейский Союз предоставляет в виде займов. Точная процентная ставка транша будет известна при выходе Европейской комиссии на внешний рынок заимствований, но не будет превышать 2%. Средства поступят в государственный бюджет.

Напомним, 30 декабря Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро.