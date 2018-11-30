также в разделеЭкономика
НКРЭКУ отложила запуск суточной балансировки рынка газа 11
Минфин: Военное положение не повлияло на доходы госбюджета 10
Оформлены первые 15 «евроблях»: госбюджет получил 890 тысяч 10
Еврокомиссия одобрила выделение Украине 500 млн евро 16
ГФС подсчитала убытки от блокады «евробляхеров» 25
Цены на автогаз продолжают падать 44
Украина получила право поставлять мясо птицы в Тунис 22
В ФГИ пожаловались на блокирование большой приватизации 43
Коболев: «Газпром» может не подписать долгосрочный контракт на транзит 118
Глава МВФ подтвердила готовность дать Украине новый транш 70
МВФ одобрил основные показатели бюджета-2018 24
Омелян: РФ заблокировала украинские порты на Азове 134
В НБУ объяснили падение курса гривни паникой 62
Из-за действий РФ на Азове дорожают морские перевозки 53
Военное положение: Минагрополитики исключает риск дефицита продуктов 48
«Нафтогаз» не пустил Счетную палату на проверку 75
С начала месяца бензин в Украине подешевел на 2 гривни 29
НБУ признал украинскую «дочку» российского ВТБ неплатежеспособной 46

Европейский Союз предоставит макрофинансовую помощь Украине в форме займа по ставке, которая не превысит 2% годовых, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что средства должны поступить в середине декабря.

«Европейский Союз помогает Украине осуществлять реформы, которые критически важны для нашего дальнейшего развития и устойчивого экономического роста. Министерство финансов благодарно за эту поддержку и сегодняшнее решение Европейской комиссии. Оно свидетельствует, что прогресс Украины очевиден для наших международных партнеров. Наша задача сделать положительный эффект от реформ заметным для каждого гражданина Украины», - сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Отмечается, что макрофинансовую поддержку Украины Европейский Союз предоставляет в виде займов. Точная процентная ставка транша будет известна при выходе Европейской комиссии на внешний рынок заимствований, но не будет превышать 2%. Средства поступят в государственный бюджет.

Напомним, 30 декабря Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги