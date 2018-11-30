В США осужденный за убийство трех женщин 78-летний Сэмюэль Литтл признался в еще 87 убийствах, которые он совершил в течение 35 лет – с 1970 по 2005 год. Об этом сообщает BBC.

Мужчина был арестован в 2012 году в приюте для бездомных в Кентукки и переведен в Калифорнию, где его разыскивали по обвинению в торговле наркотиками. Следователи взяли у него для проверки образцы ДНК, благодаря чему выяснилось, что он причастен к убийству трех женщин в Лос-Анджелесе в 1987 и 1989 годах. За это Сэмюэля Литтла приговорили к трем пожизненным срокам без права на досрочное освобождение.

Его посадили в тюрьму в Калифорнии, однако он крайне недоволен условиями содержания. В обмен на перевод в более комфортное место согласился признаться сотрудникам ФБР во всех своих преступлениях – убийствах 90 женщин.

По словам Литтла, который годами бродяжничал, он орудовал по всей стране, но больше всего убийств совершил в Лос-Анджелесе – 15 женщин с 1987 по 1996 год.

Маньяк прекрасно помнит своих жертв и детали преступлений. Его жертвами в основном были темнокожие наркоманки и проститутки. Их судьбой никто не интересовался, поэтому расследование велось кое-как, и дела часто оставались нераскрытыми. Литтл никогда не пользовался оружием – просто нокаутировал своих жертв, а потом душил.

ФБР удалось составить список из 60 жертв, о которых рассказал уже пожилой мужчина. В нем самое раннее убийство датируется 1970-м или 1971-м годом. Тогда Литтл убил белую женщину во Флориде. Самой младшей его жертве, согласно показаниям Литтла, было 16 - это подросток-афроамериканец, которого Литтл убил в Миссисипи в 1984-м. О большинстве жертв известны только место смерти и возраст, следует из данных ФБР.

В настоящее время американские правоохранители пытаются сопоставить показания Литтла о совершенных им убийствах с реальными смертями. Следователи уже зафиксировали 34 совпадения.