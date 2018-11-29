Сегодня, 29 ноября, в админздании Министерства финансов Украины на улице Хорива, 21 в Подольском районе Киева произошел пожар в лифтовой шахте, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в лифтовой шахте произошло возгорание электрокабелей.

В 8:22 подразделениями ГосЧС пожар был локализован. Из-за задымления 20 человек были выведены на безопасное расстояние.

В 8:28 пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 20 человек личного состава и 5 единиц техники.