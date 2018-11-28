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В Кремле заявляют, что запрос на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным от Главы украинского государства Петра Порошенко был, но он «не состоялся в связи с рядом факторов».

Об этом рассказал журналистам в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает «Украинская правда».

«Могу сказать, что запрос был, но разговор не состоялся. Запрос - был, а разговора не было», – подтвердил Ушаков.

По его словам, «при подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков, также анализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором».

«Вот, с учетом этого, запрос был, а разговора не было», – заявил Ушаков.

Напомним, после захвата украинских кораблей и моряков Президент Украины Петр Порошенко заказывал разговор с президентом России Путиным, однако ответа не получил.
ForUm

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