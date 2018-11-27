также в разделеОбщество
Прокуратура признала захваченных ФСБ моряков военнопленными 1
За сутки в аэропортах Киева завернули более 70 россиян 9
12 украинских моряков арестованы в Крыму 17
Обнародован полный список пленных украинских моряков 17
«Укрпочта» обещает бесперебойную работу во время военного положения 12
Для координации действий Минобороны и Генштаба создадут Объединенный центр 14
Командующий ВМС написал письмо пленным морякам 52
Керченский кризис: Российским военным сообщено о подозрении 87
На админгранице с Крымом ограничили пропуск граждан РФ 31
Суд в Крыму начал арестовывать украинских моряков 135
ГБР завело первые два дела 36
В газете Кабмина по ошибке опубликовали указ о военном положении на 60 суток 102
«Укроборонпром» переходит на особый режим работы 66
Крымчане пришли под симферопольский суд поддержать захваченных украинских моряков 329
В Украине усилят охрану вокзалов и аэропортов 50
Савченко делают операцию 179
Адвокат: Сенцов восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно 18
Турчинов: Военное положение введено с 26 ноября 183

Завершено досудебное расследование по факту гибели военнослужащего военной службы по контракту под колесами боевой машины пехоты в мае текущего года, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Досудебным расследованием установлено, что 4 мая примерно в 17:00 после проведения тактических учений на территории 242 общевойскового полигона в Гончаровске Черниговской области, солдат службы по контракту, управляя технически исправной БМП-2, нарушил правила вождения боевой машины.

«Обвиняемый, имея опыт управления боевыми машинами, направил боевую машину в направлении лесных насаждений, осуществляя валку деревьев корпусом. При таких условиях солдат, управляя БМП, не видел ни направления движения, ни препятствий, ни людей и т.д. и допустил наезд на лежащего на земле военнослужащего, в результате чего причинил потерпевшему телесные повреждения, не совместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Отметим, что управление боевой машиной пехоты обвиняемый осуществлял в состоянии алкогольного опьянения.

26 ноября обвинительный акт в производстве направлен в Черниговский районый суд.

Ч. 1 ст. 415 УК Украины, «нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего, - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги