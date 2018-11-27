Завершено досудебное расследование по факту гибели военнослужащего военной службы по контракту под колесами боевой машины пехоты в мае текущего года, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Досудебным расследованием установлено, что 4 мая примерно в 17:00 после проведения тактических учений на территории 242 общевойскового полигона в Гончаровске Черниговской области, солдат службы по контракту, управляя технически исправной БМП-2, нарушил правила вождения боевой машины.

«Обвиняемый, имея опыт управления боевыми машинами, направил боевую машину в направлении лесных насаждений, осуществляя валку деревьев корпусом. При таких условиях солдат, управляя БМП, не видел ни направления движения, ни препятствий, ни людей и т.д. и допустил наезд на лежащего на земле военнослужащего, в результате чего причинил потерпевшему телесные повреждения, не совместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Отметим, что управление боевой машиной пехоты обвиняемый осуществлял в состоянии алкогольного опьянения.

26 ноября обвинительный акт в производстве направлен в Черниговский районый суд.

Ч. 1 ст. 415 УК Украины, «нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего, - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет».