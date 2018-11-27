26 ноября Верховная Рада на внеочередном заседании ввела военное положение (ВС) в 10 областях Украины, граничащих с РФ, Приднестровьем и имеющих выход к Азовскому морю. За введение военного положения в Украине из-за агрессии России в Керченском проливе проголосовали 276 народных депутатов.

В каких регионах Украины действует военное положение и на какое время оно вводится

Согласно обнародованному на сайте Верховной Рады закону, военное положение вводится с 14:00 26 ноября сроком на 30 суток до 26 декабря 2018 года.

Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

В период действия военного положения частичная мобилизация объявляется Президентом Украины в сроки и в объемах в соответствии с угрозами национальной безопасности и обороной Украины.

Что меняется с введением военного положения

Согласно закону Украины «О правовом режиме военного положения», в регионах создаются администрации, в состав которых входят военные, которые наделяются полномочиями гражданской власти – военнослужащие получают такие же полномочия, как, к примеру, полиция.

Военную администрацию населенного пункта возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается с должности президентом по предложению Генерального штаба ВСУ или соответствующей областной государственной администрации.

Военные обеспечивают правопорядок самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти или местного самоуправления. Если в регионе начинаются активные боевые действия, то власть полностью перекладывается на военное командование и военные администрации.

Во время действия военного положения граждан могут ждать определенные ограничения их традиционных (конституционных) прав и свобод. Хотя президент заверил, что будет прибегать к этому только в случае острой необходимости – если войска РФ начнут интервенцию на материковую часть Украины.

Итак, возможные ограничения и обязанности во время военного положения:

Трудовая повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и не забронированных за предприятиями. Это означает, что в случае необходимости вас могут привлечь к работам для обеспечения или укрепления обороноспособности Украины. Такими работами могут быть, например, участие в организации защитных сооружений. Многие украинцы уже знакомы с подобным опытом – в августе 2014 года после вторжения на Донбасс регулярных российских войск тысячи людей во многих городах Украины рыли окопы, участвовали в изготовлении маскировочных сеток и тому подобное.

Отчуждение имущества или его использования. Во временное пользование могут взять вашу машину или подселить в вашу квартиру кого-то из военных, что более вероятно при объявлении мобилизации и существенного обострения ситуации.

Введение комендантского часа. В населенных пунктах могут ввести ограничения на право находиться на улице или в публичных местах. Опыт прифронтовых городов на Донбассе показывает, что такой вариант возможен в случае активных боевых действий. В населенных пунктах могут установить особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. У вас могут проверить документы и осмотреть ваши вещи.

Мирные собрания, митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия на период действия военного положения запрещаются.

Запрещается деятельность политических партий и общественных организаций, деятельность которых направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв ее безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилие, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения. Таким образом, фактически любая деятельность организаций сепаратистского толка и прочих любителей «русского мира» становится вне закона.

Военнообязанные могут менять место жительства только с разрешения военного комиссара.

Если вы обладаете зарегистрированным оружием, ее могут изъять на некоторое время. В случае угрозы жизни или здоровью людей, военные администрации могут осуществлять эвакуацию населения и материальных и культурных ценностей – в случае угрозы их повреждения или уничтожения.

Какие права украинцев не могут быть ограничены во время военного положения

В условиях военного положения не могут быть ограничены права и свободы человека и гражданина, предусмотренные частью второй статьи 64 Конституции Украины, а именно:

Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом.

Статья 25. Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство.

Статья 27. Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Статья 28. Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Статья 29. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Статья 40. Все имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или лично обращаться к органам государственной власти, органам местного самоуправления и должностных и служебных лиц этих органов, которые обязаны рассмотреть обращение и дать обоснованный ответ в установленный законом срок.

Статья 47. Каждый имеет право на жилье. Государство создает условия, при которых каждый гражданин будет иметь возможность построить жилье, приобрести его в собственность или взять в аренду.

Статья 51. Брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Каждый из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье.

Статья 52. Дети равны в своих правах независимо от происхождения, а также от того, рождены они в браке или вне его.

Статья 55. Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.

Статья 56. Каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий.

Статья 57. Каждому гарантируется право знать свои права и обязанности.

Статья 58. Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Статья 59. Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется безвозмездно. Каждый является свободным в выборе защитника своих прав.

Статья 60. Никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы.

Статья 61. Никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

Статья 62. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть криминально наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Статья 63. Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.

