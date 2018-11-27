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Космический аппарат InSight американского космического агентства NASA совершил успешную посадку на поверхность планеты Марс, сообщает Укринформ.

«После семи месяцев путешествий через космос аппарат NASA «InSight» высадился на Марс. Через несколько минут InSight направил официальный «звуковой сигнал» к NASA, чтобы сообщить, что с ним все хорошо, а также фотографию марсианской поверхности, где приземлился аппарат», - отмечается в сообщении.

Аппарат InSight был запущен 5 мая этого года. Запланировано, что в течение двух лет он будет исследовать глубины Марса для установления истории формирования планеты.

Чтобы достичь Марса, InSight пролетел свыше 484 млн км на максимальной скорости 9,98 км/час. Вместе с ним перемещались два кубовых спутника MarCO размером с чемодан каждый. MarCO предназначены для передачи данных с аппарата InSight.

«Наконец мы исследуем глубины Марса и улучшим наше понимание соседней планеты, поскольку NASA готовится отправить людей глубже в нашу Солнечную систему», - приводит издание слова и.о. директора Управления планетарных наук NASA Лори Глейза.

InSight является автоматически управляемым непилотированым аппаратом.
ForUm

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