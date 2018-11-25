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23 ноября. Картина дня 46

Сегодня, 25 ноября, стартует ежегодная Всемирная акция «16 дней против насилия», главная цель которой - призвать правительства всех стран, общественные, неправительственные, женские организации и общество в целом объединиться для предотвращения всех форм насилия в мире.

Мероприятия в рамках информкампании продлятся до 10 декабря, передает Информатор.

По этому случаю полицейские Львовщины сняли социальный ролик.

Главная идея видео состоит в том, что все проблемы надо обсуждать с близкими людьми и передавать свои чувства без обвинений и обид.

«Любое физическое насилие начинается с психологического: угроз, оскорблений, обвинений, импульсивных, эмоциональных взрывов, - прокомментировала работник патрульной полиции Юлия Скульская. - Если люди будут правильно выражать и объяснять свои эмоции, не унижая человеческое достоинство, семьи будут крепче, дети - счастливее, а общество здоровее».
ForUm

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