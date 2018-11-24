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Украина служит миру хорошим примером достижения стратегических целей и храброй борьбы против силы, которая кажется больше и масштабнее. Об этом сказал Президент Латвии Вейонис во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Глава Латвийской Республики находится в Украине с рабочим визитом и сегодня, 24 ноября, принял участие в траурных мероприятиях, посвященных восемьдесят пятой годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

Владимир Гройсман поблагодарил за это и сказал, что Латвия всегда была верным другом Украины и всегда придерживалась политики осуждения аннексии Крыма, нарушения суверенитета и территориальной целостности нашего государства. И здесь отдельного внимания, как сказал Владимир Гройсман, заслуживает план Президента Вейониса посетить Донбасс и убедиться, что происходит на линии соприкосновения.

«Мы понимаем вашу боль, - сказал Президент Латвии. - И мы здесь, чтобы быть вместе с друзьями. Мы были и будем адвокатом Украины на международном уровне и поддерживаем ваше стремление стать частью ЕС и НАТО. Вместе мы будем сильнее и сможем противостоять вызовам современности. Украина служит для нас хорошим примером достижения своей цели. Вы в такой тяжелой ситуации - аннексия Россией Крыма, присутствие российских войск на украинской территории, невыполнение Россией договоренностей (и по достижению мира). И мы видим, насколько лихо вы боретесь с силой, которая кажется больше. Вы показали, как много можно сделать, если целенаправленно работать».

Глава Правительства рассказал Президенту Латвии об экономических достижениях нашего государства, ход реформ и планы на следующий год. Стороны также отметили позитив в экономическом сотрудничестве двух стран. Так, за 9 месяцев года двусторонняя торговля выросла более чем на 40% - до 331 млн долл., и по итогам года может составить около 0,5 млрд долл. Растет сотрудничество в логистике - с сентября начато движение поезда «Четырех столиц», который объединяет Киев и Ригу через Минск и Вильнюс.

«Мы рассчитываем на оживление секторального сотрудничества - прежде всего, в аграрной и транспортной сфере, и в сфере инноваций», - добавил Владимир Гройсман.
ForUm

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