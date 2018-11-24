Украинской журналистке Алене Савчук запретили въезд в оккупированный Крыму и России на десять лет, передает Громадське радіо.

Как сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк, решение о запрете ей объявили российские пограничники, когда она пыталась проехать в Крыму через пропускной пункт в Новоалексеевке.

По его словам, причину запрета пограничникам объяснить не могли, но сослались на пункт 1 части 1 статьи 27 Закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», где идет речь о запрете въезда иностранному гражданину «с целью обеспечения оборонной способности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

По словам Наумлюка, Алена писала о крымско-татарских семьях на полуострове и политзаключенных.