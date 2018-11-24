Справку от врача, рецепт, историю болезни – уже со следующего года их можно получать онлайн. В Министерстве здравоохранения сообщили, что эта задача станет приоритетной в 2019 году, пишет Голос.

К электронной системе здравоохранения eHealth подключено больше тысячи медицинских учреждений Украины. Основная задача системы - собирать данные о больницах, врачах и пациентах. Полноценно система eHealth должна заработать в 2020-м.

Напомним, Верховная Рада приняла госбюджет на 2019 год. В нем на систему здравоохранения предусмотрено 92,3 млрд грн. Заложили средства на реализацию пилотного проекта по развитию системы экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве.

В 2019 году через Национальную службу здоровья Украины будет осуществляться: возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний; пилотный проект по реализации государственных гарантий медобслуживания населения по программе медицинских гарантий для вторичной (специализированной) медицинской помощи в Полтавской области на условиях софинансирования из местных бюджетов.