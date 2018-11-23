Конституционный Суд признал неконституционным безотлагательное помещение виновного лица под административный арест до 15 суток после соответствующего решения суда.

Об этом говорится в решении суда от 23 ноября, передают Українськi Новини.

Указано, что КС рассмотрел на пленарном заседании дело по конституционному представлению бывшего уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

Она утверждает, что положения части 1 статьи 294 и статьи 326 Кодекса об административных правонарушениях нарушают права человека, закрепленные в Конституции.

Согласно этим положениям, решение суда о помещении человека под админарест (до 15 суток) вступает в силу безотлагательно, а не после апелляции.

КС отметил, что админарест является самым строгим наказанием за административное правонарушение, которое применяется в крайнем случае.

Кроме того, лиц, подвергнутых такому аресту, содержат под стражей в местах, определенных органами Национальной полиции, и подвергают личному досмотру, используют на физических работах без выплаты заработной платы.

Таким образом, применение административного ареста связано с временным ограничением ряда конституционных прав и свобод человека и гражданина, в частности гарантированного частью первой статьи 29 Конституции права на свободу и личную неприкосновенность.

Конституционный Суд указал, что не видит во вступлении в законную силу постановлений о применении административного ареста до окончания срока на их апелляционное обжалование такой общественной необходимости, которая оправдывала бы связанные с этим ограничения прав на судебную защиту и апелляционный пересмотр дела, и считает, что такое ограничение не согласуется с принципом верховенства права, не соответствует критериям разумности, соразмерности, обоснованности.

Таким образом, КС признал не соответствующими Конституции оспариваемые положения Кодекса об административных правонарушениях и заявил, что они утратили силу.

Решение Конституционного Суда является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

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