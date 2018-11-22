Сегодня, 22 ноября в Луцке состоялась презентации первого украинского электрического грузовика, изготовленной АО «АК «Богдан Моторс» для компании Banke Electromotive (Королевство Дания), сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Как отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян, производство первого украинского электрогрузовика является определяющим и решающим событием для Украины.

«Мы постепенно опровергаем распространенное мнение о том, что Украина является исключительно страной аграрной. Мы в Министерстве инфраструктуры убеждены, и в правительстве у нас много единомышленников, что Украина может и должна быть высокотехнологичным государством. Представленный электротранспорт полностью разработан и сделан в Украине. Это будет Made in Ukraine в Европейском Союзе. Это очень хороший показатель того, что все наши планы по развитию электротранспорта идут в правильном направлении. Мы верим в будущее Украины как высокотехнологичной страны и верим в электротранспорт и электромобилестроение, как новую индустрию нашего государства», - заявил он.

Представленный электромобиль муниципального использования ERCV27 является первым разработанным и изготовленным в Украине полностью электрическим грузовиком. В этом году начнется его серийный выпуск в рамках масштабного контракта с европейской компанией. Электрокар имеет запас хода без подзарядки 220 км и скорость 80 км/ч.