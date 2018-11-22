Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минрегиону совместно с Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления подготовить информацию о районах, где общины не объединяются, а также фактах возможного блокирования реформы на районном уровне. Об этом сообщает пресс-центр правительственной инициативы «Децентрализация».

Минрегион направил письмо Ассоциации городов Украины, Ассоциации районных и областных советов, Ассоциации сельских и поселковых советов, а также Ассоциации объединенных территориальных общин, в котором просит предоставить информацию о районах, где не создано ни одной объединенной общины, с освещением конкретных фактов блокировки этого процесса председателями районных государственных администраций.

«Мы знакомы с ситуацией по каждому из 99 районов, где не созданы ОТГ. Есть и факты блокирования объединения. До 30 ноября вместе с профильными ассоциациями мы обобщим эту информацию и сообщим премьер-министру. Этим мы не вмешиваемся в процесс добровольного объединения, а только хотим убедиться, что ему не создают искусственных препятствий ради личных интересов», - сказал первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода.

Как известно, в Украине уже 18 районов, территория которых полностью покрыта ОТГ, 143 района, где более 50% территории покрыто ОТГ, 205 районов, где менее 50% территории покрыто ОТГ, 99 районов, где не создано ни одной ОТГ (не учитываются оккупированные районы АРК, Донецкой и Луганской областей).