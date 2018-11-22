также в разделеПолитика
Шуфрич: Решение «ахметовской» группы «Оппозиционного блока» демонстрирует ее бессилие и обреченность
Курс в ЕС и НАТО: Порошенко призвал Раду неотложно заняться изменениями в Конституцию 13
КСУ одобрил курс Украины в ЕС и НАТО 27
Парубий надеется, что принятие госбюджета «не затянется в ночь» 13
Порошенко назначил представителя Украины в ТГК 51
Из фракции Оппоблока вышли три нардепа 86
Профильный комитет рекомендовал Раде принять госбюджет 24
Климкин анонсировал «нормандскую встречу» на следующей неделе 46
Порошенко пообещал Филатову решить проблему аэропорта для Днипра 49
Климкин вступился за постпреда Украины при ОБСЕ – брата российского генерала 53
Порошенко: «Укрпочта» не будет сокращать отделения 40
Четверо нардепов Ляшко голосовали в Раде, находясь в Одесской области 32
Гройсман просит парламент уволить Кутового 64
Премьер выдвинул Фриз в министры по делам ветеранов 59
Гройсман предложил Раде назначить Маркарову главой Минфина 59
Лещенко: Если оппозиционная Платформа пройдет в парламент, Медведчук будет претендовать на роль спикера 114
Нимченко: На местах граждане поняли шаг Рабиновича как хороший сигнал о том, что украинцы могут договариваться 68
Бродский начал агитационный тур партии «Регионы, вперед!» на свиноферме 173

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минрегиону совместно с Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления подготовить информацию о районах, где общины не объединяются, а также фактах возможного блокирования реформы на районном уровне. Об этом сообщает пресс-центр правительственной инициативы «Децентрализация».

Минрегион направил письмо Ассоциации городов Украины, Ассоциации районных и областных советов, Ассоциации сельских и поселковых советов, а также Ассоциации объединенных территориальных общин, в котором просит предоставить информацию о районах, где не создано ни одной объединенной общины, с освещением конкретных фактов блокировки этого процесса председателями районных государственных администраций.

«Мы знакомы с ситуацией по каждому из 99 районов, где не созданы ОТГ. Есть и факты блокирования объединения. До 30 ноября вместе с профильными ассоциациями мы обобщим эту информацию и сообщим премьер-министру. Этим мы не вмешиваемся в процесс добровольного объединения, а только хотим убедиться, что ему не создают искусственных препятствий ради личных интересов», - сказал первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода.

Как известно, в Украине уже 18 районов, территория которых полностью покрыта ОТГ, 143 района, где более 50% территории покрыто ОТГ, 205 районов, где менее 50% территории покрыто ОТГ, 99 районов, где не создано ни одной ОТГ (не учитываются оккупированные районы АРК, Донецкой и Луганской областей).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги