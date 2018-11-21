Полицией задержаны члены международной преступной организации, которые похищали ценности из банковских сейфов в разных странах мира, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Преступная группировка, в подавляющем большинстве - выходцы из Украины, а ныне - иммигранты, только в Киеве опустошило сейфы в 14 банках. Кроме этого, злоумышленники оставили пустыми еще десятки сейфов в Латвии, Узбекистане, России, Молдове, Белоруссии, Македонии и Азербайджане. Пять участников группировки задержали зарубежные правоохранители, благодаря тесному сотрудничеству работников Национальной полиции Украины и Интерпола. Еще двух задержали украинские полицейские в Киеве и Одессе.

Оперативниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины осуществляется сопровождение материалов уголовного производства, начатого Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, сразу по нескольким статьям УК Украины: ч.3,4,5 185, ч.1 ст.255 , ч.3 ст. 209 и ч.3,4 ст. 358.

Совместно с сотрудниками ГСУ НПУ установлено, что в начале 2015 года трое украинцев 1965, 1975, 1971 годов рождения, переехали на постоянное место жительства в США и сегодня являются гражданами этой страны. С целью незаконного обогащения мужчины сговорились и разработали схему, направленную на хищение чужого имущества с индивидуальных банковских сейфов. К преступной организации привлекли своих земляков - жителей Киева, Одессы и Донецка.

Участники иерархической преступной группировки с четко распределенными ролями по заранее поддельными документами обращались в банковские учреждения разных стран мира. Под предлогом оформления индивидуального сейфа и хранения в нем имущества, злоумышленники получали свободный доступ к соответствующему хранилищу, проводили видеофиксацию или сканирование замков на ячейках, изготавливали ключи к ним, а потом открывали и похищали имеющиеся ценности: деньги, ювелирные изделия, золотые слитки, коллекционный товар и прочее.

Уже известно, что кроме Украины банда действовала в Беларуси, Узбекистане, Молдове, России, Латвии, Азербайджане и Македонии.

Установлено, что за 2015-2016 годы злоумышленники похитили имущество 55 пострадавших из 14 банковских учреждений, которые расположены в Киеве. В результате задержанные присвоили почти 5 млн долларов США, 549 тыс. евро, почти 25 тыс. фунтов стерлингов, более 8 млн гривен, 147 тыс. рублей, 30 500 венгерских форинтов, а также - золотые слитки, украшения, коллекционные монеты и марки и тому подобное.

Все похищенное использовалось злоумышленниками исключительно в личных целях: приобретение недвижимости, покупка дорогих автомобилей, накопление сбережений.

Благодаря плодотворному сотрудничеству Департамента внутренней безопасности НП Украины и каналов Интерпола, полиция Латвии задержала одного из фигурантов. Еще по два «гастролера» задержали с поличным правоохранители Узбекистана и Азерйбаджана.

Совместными действиями с работниками ГСУ оперативники ДВБ НПУ под процессуальным руководством ГПУ задержали двух фигурантов ОПГ в Украине: 39-летнего киевлянина и 38-летнего одессита.

Проведено 52 санкционированные обыски в столице, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях. Во время обысков изъято большое количество наличных в разной валюте, мобильные телефоны, оргтехника, несколько комплектов устройств и отмычек для открывания замков, ключи к депозитным банковским ячейкам и станки для их изготовления, цифровые носители с инструкцией по изготовлению ключей, поддельные документы.

По месту жительства одессита также обнаружен арсенал оружия: 10 пистолетов, 2 автомата, 3 гранаты, ружье, 4 глушителя к оружию, патроны, ножи. А, кроме того - психотропные вещества и наркотические средства.

Задержанные доставлены в изоляторы временного содержания. В ближайшее время им будет объявлено подозрения и избрана мера пресечения. Продолжаются дальнейшие действия с целью установления и привлечения к ответственности всех участников преступной организации.