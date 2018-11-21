Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем и уполномочил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива подписать ее. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Работа над соглашением началась в 2015 году. Перед окончательным завершением переговорного процесса 28 марта 2018 между двумя сторонами было проведено семь раундов переговоров, целью которых стало согласование положений соглашения.

По подсчетам Минэкономразвития, в результате действия соглашения уже в ближайшей перспективе увеличится украинский экспорт в Израиль, а также улучшится сальдо торговли Украины с Израилем.

Действие соглашения о свободной торговле между Украиной и Израиль не будет распространяться на территории временно оккупированных в результате вооруженной агрессии Российской Федерации территорий Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей до полного восстановления конституционного строя государства Украина на них.