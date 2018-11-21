также в разделеЭкономика
Сумма назначенных субсидий сократилась втрое 10
В Украине завершили сезон ремонта дорог 12
Законы о растаможке «евроблях» направят на подпись Президенту сегодня 40
Гройсман просит Раду принять бюджет-2019 уже завтра 17
ВР разблокировала подписание новых правил растаможки «евроблях» 55
Wizz Air возобновляет работу своей украинской «дочки» 35
Цены на бензин в Украине продолжают снижаться 163
Доходы от новых правил растаможки авто учли в проекте бюджета-2019 35
Урожай зерновых в Украине превысил исторический максимум 121
Кабмин выделит на доставку пенсий почтальонами 500 миллионов 12
Аэропорт между Днипром и Запорожьем обещают построить за два года 42
Ryanair обещает новые рейсы из Украины и билеты по 5 евро 106
Мингарелли: Украина может стать одним из ключевых игроков энергорынка ЕС 39
НБУ прогнозирует замедление темпов роста зарплат 24
Рева: Задекларированные заробитчанами доходы не облагаются налогом 32
Добыча газа в Украине достигла 4-летнего рекорда 47
«Нафтогаз» предлагает профинансировать монетизацию субсидий 42
Украинскую ГТС оценили в $14 миллиардов 76

Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем и уполномочил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива подписать ее. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Работа над соглашением началась в 2015 году. Перед окончательным завершением переговорного процесса 28 марта 2018 между двумя сторонами было проведено семь раундов переговоров, целью которых стало согласование положений соглашения.

По подсчетам Минэкономразвития, в результате действия соглашения уже в ближайшей перспективе увеличится украинский экспорт в Израиль, а также улучшится сальдо торговли Украины с Израилем.

Действие соглашения о свободной торговле между Украиной и Израиль не будет распространяться на территории временно оккупированных в результате вооруженной агрессии Российской Федерации территорий Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей до полного восстановления конституционного строя государства Украина на них.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1545 грн.
16
Теги