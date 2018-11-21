Посольство Украины в США официально обратилось к основателю Amazon Джефф Безосу с настоятельным призывом снять с сайта Amazon.com товары с символикой террористической организации «ДНР», сообщает пресс-служба дипучреждения.

Также посольство обратилось к руководству компании eBay Inc. о принятии аналогичных мер в отношении продукции с символикой так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Кроме того, дипломатическим учреждением в сложившейся ситуации было привлечено внимание Администрации США, включая руководство Государственного департамента, Министерства торговли и Министерства финансов США.

Напомним, ранее И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун запустила флешмоб против всемирно известного интернет-магазина Amazon.com, на платформе которого продаются товары с символикой террористической организации «ДНР».