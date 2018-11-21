также в разделеОбщество
В Украине отмечается День Десантно-штурмовых войск 17
В РФ прокомментировали информацию о проседании Керченского моста 55
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа 15
За сутки уничтожены 4 боевиков, еще 4 – ранены 31
СБУ задержала 2 «телефонных террористов» 14
Украина отмечает День достоинства и свободы 26
Мэр Смелы заявил, что город полностью обеспечен теплом 18
Суд отказался выпускать под залог обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко 30
20 ноября. Картина дня 39
Фильм о Майдане и войне на Донбассе поборется за «Оскар» 21
МинВОТ: Керченский мост начал смещаться 1106
Порошенко поручил наградить пограничника, погибшего от наезда авто контрабандистов 16
В Ливии освободили троих украинских моряков 15
В Украине изучают обстоятельства поездки в Крым сына чешского премьера 24
Президент наградил Сущенко орденом «За мужество» 25
Кабмин ожидает получить от повышения цен на газ 9 миллиардов 21
США попросили: Нацгвардия не дала американское оружие «Азову» 37
Все больше украинцев признают Голодомор геноцидом 20

Посольство Украины в США официально обратилось к основателю Amazon Джефф Безосу с настоятельным призывом снять с сайта Amazon.com товары с символикой террористической организации «ДНР», сообщает пресс-служба дипучреждения.

Также посольство обратилось к руководству компании eBay Inc. о принятии аналогичных мер в отношении продукции с символикой так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Кроме того, дипломатическим учреждением в сложившейся ситуации было привлечено внимание Администрации США, включая руководство Государственного департамента, Министерства торговли и Министерства финансов США.

Напомним, ранее И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун запустила флешмоб против всемирно известного интернет-магазина Amazon.com, на платформе которого продаются товары с символикой террористической организации «ДНР».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги