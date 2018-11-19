Количество жертв лесных пожаров в штате Калифорния, США, превысило отметку в 80 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на телеканал ABC News.

«Согласно данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, два очага пожара, возникшие на прошлой неделе, уже унесли в общей сложности 80 жизней и заняли площадь в 400 квадратных миль», - сообщает телеканал.

Представители властей уточняют, что только 63 тела были идентифицированы.

Количество пропавших без вести составило 1202 человека, однако чиновники уточняют, что имена в списке постоянно перепроверяются, и количество пропавших колеблется.

Как сообщалось, пожары в Калифорнии продолжаются с начала ноября.

Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. При этом побороть стихийное бедствие пока не удается.