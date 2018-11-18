Американская академия кинематографических искусств изменит формат церемонии вручения почетных наград за заслуги в области кинематографа Governors Awards.

Шествие по красной ковровой дорожке будет сокращено по времени и ограничено фотографированием, традиционные интервью перед началом церемонии артисты давать не будут, сообщает Укринформ.

Как сообщили организаторы, это сделано из уважения к погибшим в результате лесных пожаров в Калифорнии. В то же время сама церемония и торжественный ужин после нее пройдут, как было запланировано ранее.

Церемония вручения Governors Awards состоится вечером 18 ноября. Статуэтки «Оскар» за вклад в развитие кинематографа на ней получат публицист Марвин Леви, композитор Лало Шифрин, актриса Сисели Тайсон.

Как сообщалось, пожары в Калифорнии продолжаются с начала ноября. По последним данным, число жертв стихии достигло 79 человек, 1278 человек считаются пропавшими без вести.